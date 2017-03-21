В ОВД МГУ опровергли информацию об избиении аспиранта исторического факультета, который вывесил флаг Украины из окна корпуса Главного здания университета на Воробьевых горах. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Не было у нас таких фактов», — сказал дежурный офицер полиции.

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Ранее во вторник сообщалось, что аспиранта МГУ задержали за акцию на фестивале в честь Крыма. По его словам, он не устраивал политическую акцию, а выступил против траты бюджетных средств в то время, как общежитиям университета не хватает денег на ремонт общежитий.

В результате сотрудники ФСБ устроили обыск в комнате аспиранта и принудили его подписать соглашение о сотрудничестве. В ОВД МГУ, куда его отвели, аспиранта избивали кулаками и палкой, чтобы узнать, в какой организации он состоит.

Напомним, митинг-концерт «Весна» прошел возле Главного здания МГУ 18 марта. За день в до официального мероприятия ряд студентов МГУ провели пикет против проведения политических акций на территории Университета.

Вера Юрченко