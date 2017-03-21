Великобритания вслед за США ввела запрет на провоз некоторых видов электронных устройств для пассажиров из нескольких стран Ближнего Востока и Северной Африки. Об этом сообщает «Би-би-си».

Запрет касается рейсов из Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии. Пассажирам из указаных стран придется сдавать в багаж планшеты, DVD-проигрыватели и смартфоны определенного размера. В ручной клади разрешено провозить электронные устройства размером не более 16 х 9,3 х 1,5 см.

На этот шаг власти Великобритании пошли после консультаций со специалистами по авиационной безопасности.

С 21 марта подобный запрет был введен в США. Сообщалось, что новые меры вводятся из-за угрозы теракта со стороны подразделения террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) на Аравийском полуострове.

Как стало известно, американские разведслужбы получили информацию о разработке террористами бомбы с незначительным содержанием металла и способной остаться незамеченной службами безопасности в аэропортах.

Вера Юрченко