Глава МВД Франции ушел в отставку из-за скандала вокруг найма на работу дочерей
«Новая газета»редакция
Министр внутренних дел Франции Бруно Ле Ру подал прошение об отставке. На должность нового главы МВД назначен Матьяс Фекль.
Как ранее сообщил телеканал TMC Ле Ру, будучи депутатом, трудоустраивал в качестве своих «парламентских ассистентов» собственных дочерей. Дочери Ле Ру (который до начала декабря 2016 года возглавлял парламентскую группу социалистов в Нацсобрании — ред.) с 2009 по 2016 год заработали на временных контрактах в Национальном собрании около 55 тысяч евро на двоих.
Старшая начала работать в 15 лет, младшая — в 16. Это не запрещено законом, который разрешает работать во время каникул уже 14-летним подросткам, но контракты могли оказаться фиктивными.
Два месяца назад, когда газета Canard enchaîné открыла историю #PenelopeGate о супруге кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона, которая фиктивно работала помощником мужа. Министр внутренних дел Ле Ру тогда осудил тот факт, что депутаты нанимают на работу супругов. «Таких депутатов много, — сказал Ле Ру, — но я думаю, что эта практика должна быть запрещена». О дочерях глава МВД Франции не сказал ни слова.