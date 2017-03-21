Министр внутренних дел Франции Бруно Ле Ру подал прошение об отставке. На должность нового главы МВД назначен Матьяс Фекль.

Как ранее сообщил телеканал TMC Ле Ру, будучи депутатом, трудоустраивал в качестве своих «парламентских ассистентов» собственных дочерей. Дочери Ле Ру (который до начала декабря 2016 года возглавлял парламентскую группу социалистов в Нацсобрании — ред.) с 2009 по 2016 год заработали на временных контрактах в Национальном собрании около 55 тысяч евро на двоих.

Старшая начала работать в 15 лет, младшая — в 16. Это не запрещено законом, который разрешает работать во время каникул уже 14-летним подросткам, но контракты могли оказаться фиктивными.

Два месяца назад, когда газета Canard enchaîné открыла историю #PenelopeGate о супруге кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона, которая фиктивно работала помощником мужа. Министр внутренних дел Ле Ру тогда осудил тот факт, что депутаты нанимают на работу супругов. «Таких депутатов много, — сказал Ле Ру, — но я думаю, что эта практика должна быть запрещена». О дочерях глава МВД Франции не сказал ни слова.