В Запорожье националисты заблокировали офис украинской «дочки» Сбербанка. Об этом сообщает РИА Новости.

В связи с инцидентом банк обратился в правоохранительные органы.

Ранее подобные инциденты происходили в Киеве и Тернополе.

Во вторник глава Сбербанка Герман Греф заявил, что активно ищет пути выхода с украинского рынка.

«По-моему, все наши перспективы очертили. Мы сегодня занимаемся поиском вариантов максимально быстрого выхода с украинского рынка. И надеюсь, что нам такую возможность предоставят украинские власти. Мы сейчас находимся в очень активной стадии рассмотрения подобных вариантов», — сказал он.

Заявление Грефа прозвучало после того, как президент Украины Петр Порошенко ввел санкции в отношении пяти банков с российским госкапиталом, работающих в стране. Санкции предполагают, в частности, запрет вывода средств за пределы Украины, а также выплату дивидендов, процентов, возвращения межбанковских депозитов и кредитов. Запрет также касается распределения прибыли и капитала этих пяти банков.

Вера Юрченко