Адвокат Николай Горохов, представляющий интересы матери Сергея Магнитского и объявленного в розыск главы Hermitage Capital Уильяма Браудера, выпал с пятого этажа в Новой Москве.

По словам юристов фонда Hermitage Capital, Горохов сейчас находится в Боткинской больнице в крайне тяжелом состоянии — врачи борются за его жизнь.

В среду, 22 марта, Мосгорсуд должен был рассмотреть заявку МВД на повторный заочный арест Уильяма Браудера и его коллеги Ивана Черкасова. В отношении обоих ранее уже выносились судебные требования о заочном аресте за рубежом, однако в обоих случаях российские запросы были отклонены Генеральным секретариатом Интерпола как политически мотивированные.

На этот раз в поддержку требований о заочном аресте Уильяма Браудера МВД арестовало арбитражного управляющего Александра Долженко, потребовав у него дать изобличающие показания на Браудера по делу о принадлежавшей ранее фонду Hermitage компании «Дальняя степь», по которому ранее посмертно был осужден Сергей Магнитский. Допрос проводился в региональной штаб-квартире ФСБ РФ.