Корреспондента украинского информагентства УНИАН Романа Цимбалюка и аспиранта исторического факультета МГУ задержали во время интервью. Об этом на личной странице в фейсбуке сообщил журналист.

«Первый раз в жизни в машине полиции. Не сработала аккредитация МИД России», — написал он.

Как уточнил Цимбалюк, их отвезли в местное отделение полиции, чтобы проверить законность съёмки.

«Говорят, что мы выкрикивали лозунги, а может и проводили "митинг".Два часа уже в отделении полиции, ещё час и обязаны отпустить. Будем из этого и исходить», — добавил украинский журналист позднее.

Ранее во вторник сообщалось, что аспиранта МГУ задержали за акцию на фестивале в честь Крыма. Он вывесил флаг Украины из окна корпуса Главного здания университета на Воробьевых горах. По словам самого аспиранта, он не устраивал политическую акцию, а выступил против траты бюджетных средств в то время, как общежитиям университета не хватает денег на ремонт общежитий.

В результате сотрудники ФСБ устроили обыск в комнате аспиранта и принудили его подписать соглашение о сотрудничестве. В ОВД МГУ, куда его отвели, аспиранта избивали кулаками и палкой, чтобы узнать, в какой организации он состоит.

В ОВД МГУ информацию об избиении опровергли.

Вера Юрченко