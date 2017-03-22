Кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон получил 50 тысяч долларов за организацию встречи с российским лидером Владимиром Путиным и председателем совета директоров французской компании Total Патриком Пуянне. Об этом пишет Le Canard enchaîné.

Как пишет издание, в 2015 году консалтинговая компания Фийона 2F Conseil заключила контракт с компанией Future Pipe Industries, возглавляемой ливанским миллиардером Фуадом Махзуми. В рамках договора фирма Фиойна должна была организовать встречи миллиардера с лидерами государств и главами крупных компаний.

По данным газеты, компании также удалось организовать переговоры миллиардера с Путиным и Пуянне, причем эти встречи прошли в Санкт-Петербурге, во время Петербургского международного экономического форума в июне 2015 года.

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