Северная Корея провела неудачный запуск ракеты. Об этом сообщает японское агентство Kyodo со ссылкой на Минобороны Кореи.

Запуск, предположительно, был осуществлен с восточного побережья в районе города Вонсан, и, по всей видимости, оказался неудачным. Тип запущенной ракеты неизвестен. Ракета могла взорваться через несколько секунд после запуска.

Ранее о подготовке к запуску сообщало Associated Press. Американская разведка фиксировала передвижение пусковой системы, а также установку трибун в районе Вонсана.

В начале марта КНДР запустила четыре баллистические ракеты, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии. Предыдущий пуск состоялся 12 февраля и совпал с визитом премьером Японии Синдзо Абэ в США. Тогда Пхеньян осуществил пуск баллистической ракеты средней дальности, которая упала в Японском море.

Юлия Минеева