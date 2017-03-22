Новая газета

Северная Корея произвела неудачную попытку запуска ракеты

Политика

Северная Корея провела неудачный запуск ракеты. Об этом сообщает японское агентство Kyodo со ссылкой на Минобороны Кореи.

Запуск, предположительно, был осуществлен с восточного побережья в районе города Вонсан, и, по всей видимости, оказался неудачным. Тип запущенной ракеты неизвестен. Ракета могла взорваться через несколько секунд после запуска.

Ранее о подготовке к запуску сообщало Associated Press. Американская разведка  фиксировала передвижение пусковой системы, а также установку трибун в районе Вонсана.

В начале марта КНДР запустила четыре баллистические ракеты, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии. Предыдущий пуск состоялся 12 февраля и совпал с визитом премьером Японии Синдзо Абэ в США. Тогда Пхеньян осуществил пуск баллистической ракеты средней дальности, которая упала в Японском море.

Юлия Минеева

Теги:
ракета, япония, северная корея

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