При строительстве следственного изолятора «Кресты-2» в Петербурге потерялись секретные ключи и замки от камер стоимостью 10 миллионов рублей. Об этом сообщает «Фонтанка».

Как рассказал руководитель субподрядчика ООО «Петроинвест» Руслан Хамхоков, изначально установкой дверей и замков занималась его компания, однако потом подряд передали передали другой компании — «СтройТехИнвест».

Новый субподрядчик установил в камерах двери, но без замков, потребовав при этом оплаты работ. После оплаты «СтройТехИнвест» показал документы о том, что «секретные замки» изготовлены, но до установки будут храниться в областной исправительной колонии № 4. Акт об их передаче на хранение в учреждение подписал руководитель генподрядчика строительства, компании ГСК, Виктор Кудрин.

По словам Хамхокова, через несколько месяцев Кудрин подал заявление в полицию о хищении замков и обратился в суд с иском против «Петроинвеста» о взыскании переданных «СтройТехИнвесту» 10 миллионов рублей. В феврале 2017 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга обязал компанию вернуть ГСК десять миллионов. «Петроинвест» намерен обжаловать это решение.

Напомним, на прошлой неделе Виктора Кудрина задержали по подозрению в растрате. По версии следствия, с 2007 по 2015 годы управление ФСИН по Петербургу заключило госконтракт и несколько соглашений с компанией ГСК на строительство «Крестов-2».

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