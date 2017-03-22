Акционеры «Мегафона» обсуждают создание объединенной компании, в которую войдут салоны связи «Евросеть» и «Связной». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к сотовому оператору.

Под каким названием будет работать сеть, пока не решено, возможно, будет создан новый бренд.

Представители «Мегафона» и «Связного» отказались комментировать эту информацию.

Сейчас у «Евросети» более 4 тысяч салонов связи. По словам собеседника издания, объединение сетей салонов может стать следующим шагом после разделения «Евросети», которое уже обсуждают ее совладельцы «Мегафон» и «Вымпелком» («Билайн»). «Мегафон» планирует выкупить 50% «Евросети», а «Вымпелком» получит 2000 салонов сети из имеющихся 4200.

Ожидается, что на первом этапе после возможной сделки по слиянию «Связного» и «Евросети» объединённая компания получит под управление около пяти тысяч салонов, в дальнейшем их количество планируется увеличить до шести тысяч.