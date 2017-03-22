В деле о хищении при строительстве в президентской резиденции в Ново-Огарево может появиться другой эпизод, связанный со строительными работами в резиденции в Завидово. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, с ФГУП «Атэкс», руководителя которой задержали накануне, взыскивала неустойку Федеральная служба охраны (ФСО) в связи с госконтрактом на строительство и реконструкцию президентской резиденции «Русь» в государственном комплексе «Завидово».

Как следует из иска ФСО, объем невыполненных работ там составил 138,6 млн рублей.

Помимо этого, ФСО указывала на то, что ФГУП «Атэкс» на два года просрочило сдачу здания академии ФСО в Орле. Однако ранее в иске спецслужбе было отказано, поскольку служба не представила доказательства нарушения ответчиком срока выполнения работ.

Напомним, накануне стало известно о задержании руководителя подконтрольного ФСО ФГУП «Атэкс» Андрея Каминова. Как писала «Фонтанка»,Следственный комитет возбудил дело в отношении Каминова и ряда петербургских субподрядчиков по нескольким эпизодам части четвертой статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Как сообщало издание, денежные средства были похищены при строительстве официальной резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево.

«Это связано с теми показаниями, которые дал по делу Дмитрий Михальченко», — сказал собеседник издания.

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По его словам, речь может идти о том, что следствие добавит к делу второй эпизод. Михальченко сейчас обвиняют только в контрабанде. По информации собеседника РБК, СК рассматривает вопрос о том, чтобы предъявить Михальченко обвинения в хищении денег при проведении работ в резиденции президента Владимира Путина в Ново-Огарево.

Юлия Минеева