Великобритания изучит информацию об участии ведущих британских банков в схеме отмывания денег из России. Об этом заявил замминистра финансов Великобритании Саймон Кирби, сообщает The Guardian.

Отвечая на вопросы членов Палаты общин о публикации газеты The Guardian, Кирби заявил, что правоохранительные органы серьезно относятся к прозвучавшим обвинениям, которые могут стать основанием для дальнейшего расследования.

«Мы полны решимости сделать Великобританию самым трудным в мире местом для преступников, перемещающих свои деньги», — подчеркнул он.

Накануне газета Guardian сообщила, что через 17 крупнейших банков Великобритании, среди которых HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и другие, проходили деньги из России, которые могли иметь криминальное происхождение. Согласно документам, полученным газетой, в рамках этой схемы из России в 2010-2014 годах было выведено почти 20 млрд долларов. Однако общая сумма отмытых денег, по данным следователей, работающих над этим делом с 2014 года, может достигать 80 млрд долларов.

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В понедельник «Новая газета» выпустила расследование о «молдавской схеме» отмывания денег, в котором рассказывается о выводе из России более 700 млрд рублей с помощью незаконных решений молдавских судей. По информации «Новой», главными бенефициарами схемы стали российские бизнесмены, получавшие крупные госконтракты.