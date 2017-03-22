Депутат Госдумы от фракции КПРФ Валерий Рашкин обратился в правоохранительные органы с требованием проверить факты, изложенные в фильме Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о резиденциях премьера Дмитрия Медведева. Об этом сообщает Би-би-си.

Рашкин направил запросы руководителям Следственного комитета, ФСБ, МВД и Генпрокуратуры.

«В фильме нет прямого указания на то, что эти объекты принадлежат премьер-министру, но показана схема, которая, предположительно, работает на Медведева. Я бы хотел, чтобы следственные органы это проверили», — рассказал депутат.

С просьбой составить депутатский запрос к Рашкину обратилась группа активистов. Они указывали, что после выхода фильма ФБК у многих граждан возникли вопросы к главе правительства.

Напомним, в начале марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором утверждалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев незаконно пользуется роскошными домами и яхтами, которые, предположительно, оформлены на структуры и лица, близкие к главе правительства.

Премьер-министр и официальные ведомства никак не отреагировали на расследование ФБК. Спустя неделю после выхода расследования стало известно, что Дмитрий Медведев заблокировал оппозиционера в Instagram. Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова заявила, что расследование ФБК носит «ярко-выраженный предвыборный характер».

Юлия Минеева