В результате боевых действии в Сирии в 2017 году, в частности, в двух кампаниях по освобождению Пальмиры, погибли не менее десятка бойцов российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», говорится в расследовании группы Conflict Intelligence Team (CIT), которое имеется в распоряжении «Новой газеты».

Авторы расследования, изучив записи в соцсетях и пообщавшись с родственниками российских военнослужащих, установили, что в Сирии погибли Алексей Найнодин (по разным данным, 31 января или 1 февраля), Роман Руденко и Константин Задорожный (предположительно, 31 января), Иван Слышкин (12 февраля), Василий Юрлин (20 февраля), Александр Сагайдак (предположительно погиб в конце февраля, точная дата неизвестна).

Кроме этого, 31 января погибли Юрий Сокальский (группа пока не нашла о нем данных в открытых источниках) и еще один боец ЧВК, имя которого пока не установлено. По предварительным данным, в боях за Пальмиру также погибли «вагнеровцы» Александр Тычинин, Михаил Нефедов и Дмитрий Маркелов.

Авторы расследования отмечают, что «значительное количество имен еще предстоит установить». Они также сообщают, что «случаи смерти российских наемников характеризуются весьма поздним оповещением близких о потере (от двух недель и более), неточностью дат смерти, доставкой тел в запаянных «цинках» с просьбой не вскрывать их».

«Кроме того, российское Минобороны никогда не подтверждает их гибель, хотя зачастую оказывается вынуждено подтвердить гибель военнослужащих (особенно после публикаций журналистов и расследователей) (…) В Минобороны признали, что во время операции в Сирии погибли 30 военных и две медсестры. Сколько всего российских военнослужащих находится в Сирии, официально не сообщается», — говорится в расследовании.

В нем также сообщается, что «несмотря на то, что изначально целью российской операции в Сирии заявлялась борьба с ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России, — ред.), первые же дни российских авиаударов показали, что целью являются повстанцы, умеренная оппозиция».

«Пока ИГИЛ оставалось вне основного фокуса внимания российских войск, потери не поражали своим масштабом. После повторного захвата Пальмиры террористической организацией, попытки окружения авиабазы Тифор (Т4) и начала контрнаступления сил Асада и России на Пальмиру, число погибших россиян стало быстро расти. Связано это во многом с тем, что боевики ИГИЛ активно применяют смертников, к тому же с ними невозможны режимы прекращения огня, перемирие»,— делают вывод авторы расследования.

Также сообщается, что «подавляющее большинство выявленных наемников ранее участвовали в боевых действиях на Донбассе, некоторые имели ранения. Многие из вагнеровцев имели опыт службы в спецподразделениях и горячих точках. Характерной деталью также является «вагнеровская медаль».

Юлия Репринцева