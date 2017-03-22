Верховный суд отклонил жалобу Варвары Карауловой, осужденной за попытку примкнуть к боевикам из «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России — ред.).

Защита обжаловала приговор в феврале. Тогда же в дело Карауловой вступил новый адвокат — Дагир Хасавов. К нему за помощью обратился отец осужденной.

В декабре Московский окружной военный суд признал Варвару Караулову виновной в попытке примкнуть к ИГ и приговорил ее к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима. По версии следствия, девушка собиралась присоединиться к группировке «Бадр» и стать смертницей.

Напомним, студентка Варвара Карулова была задержана в Турции при попытке улететь в Сирию. Ее обвинили в связи с исламистами и желании вступить в запрещенную в России организацию «Исламское государство». В качестве доказательства следствие представило переписку Карауловой с вербовщиком ИГ.

Прошлой осенью следствие попросило суд арестовать Караулову, поскольку она не оставила попыток присоединиться к боевикам и продолжила общаться со своим вербовщиком в интернете.