Мэрия Москвы предложила Навальному провести митинг против коррупции в Марьино или Сокольниках
Мэрия Москвы предложила Алексею Навальному провести митинг «Он нам не Димон» в Сокольниках или Марьино, сообщил сам политик.
«Наши требования разумны и скромны: перекрытие Тверской ради шествия и митинга на пару часов. Это часто делается для мероприятий разных политических сил», — написал Навальный в своем блоге.
Ранее Алексей Навальный подавал заявку на шествие от площади Тверская застава по улицам 1-я Тверская-Ямская, Тверская, а также на митинг на Охотном ряду. Власти Москвы ранее отказали Навальному провести шествие.
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