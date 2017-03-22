Мэрия Москвы предложила Алексею Навальному провести митинг «Он нам не Димон» в Сокольниках или Марьино, сообщил сам политик.

«Наши требования разумны и скромны: перекрытие Тверской ради шествия и митинга на пару часов. Это часто делается для мероприятий разных политических сил», — написал Навальный в своем блоге.

Ранее Алексей Навальный подавал заявку на шествие от площади Тверская застава по улицам 1-я Тверская-Ямская, Тверская, а также на митинг на Охотном ряду. Власти Москвы ранее отказали Навальному провести шествие.

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