Украинский парламент обратился к конгрессу США с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении Киеву статуса основного союзника вне НАТО, передает РИА Новости.

В среду со второй попытки за соответствующее обращение проголосовали 232 депутата Верховной рады при необходимом минимуме в 226 голосов.

В тексте документа подчеркивается, что предоставление Украине такого статуса будет иметь влияние на «прекращение российской агрессии».

Получение статуса основного союзника вне НАТО определяет возможность проведения совместных исследований военного характера, участия в ряде контртеррористических мероприйтий, поставки некоторых видов вооружений.

Последними странами, получившими такой статус, стали Афганистан и Тунис. Обе — при президенте США Бараке Обаме. Также статус имеют Новая Зеландия, Австралия, Япония, Израиль и другие государства.