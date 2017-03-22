Госдума приняла в третьем чтении закон, который ограничивает денежные переводы из России в другие государства с помощью иностранных платежных систем. Закон вступит в силу по истечении 30 дней после его официального опубликования.

Согласно закону, запрещается отправлять переводы иначе как через платежные системы, подконтрольные российскому бизнесу. Закон коснется переводов из стран, которые ввели или введут на своей территории ограничение дейтельности в отношении российских платежных систем. Эта мера фактически лишит граждан этих стран возможности получать небанковские переводы из России, в том числе и переводы с использованием электронных денег.

«Зконопроект направлен на устранение негативных последствий запрета на деятельность российских платежных систем на

территории Украины, введенного 17 октября 2016 года», — говорится в пояснительной записке к документу.

Там же сообщается, что «за первое полугодие 2016 года осуществлено более 5,3 млн. единиц трансграничных переводов без открытиябанковских счетов по поручению физических лиц на сумму более 100 млрд. рублей».

В конце октября 2016 года Украина запретила сроком на один год деятельность ряда российских платежных систем, в том числе «Золотой Короны», «Колибри» (управляется Сбербанком), «Юнистрим». Позднее на территории Украины запретили популярные в России системы электронных платежей, такие как «Яндекс.Деньги», Qiwi Wallet, Webmoney и Wallet One.

После этого функцию безналичных денежных переводов на выпущенные украинскими банками карты MasterCard и Maestro ввела социальная сеть «ВКонтакте». Аналогичный сервис появился и в социальной сети «Одноклассники».

Юлия Репринцева