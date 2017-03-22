Мосгорсуд оставил в силе решение Тверского районного суда, который ранее удовлетворил ходатайство МВД о повторном заочном аресте главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и его коллеги Ивана Черкасова в рамках нового выделенного дела о «покушении на преднамеренное банкротство», «уходе от налогов» и «покушении на неисполнение обязанностей налогового агента».

Расследование нового уголовного дела следствие завершило буквально через час после того, как Тверской суд заочно арестовал Браудера и Черкасова. В настоящее время идет стадия ознакомления, после чего дело передадут в суд. Сумма ущерба, которую по версии следствия глава и сотрудник Hermitage Capital нанесли российскому бюджету, — 3,5 миллиарда рублей.

В отношении Браудера и Черкасова ранее российскими судами уже выносились решения о заочном аресте за рубежом, однако в обоих случаях российские запросы были отклонены Генеральным секретариатом Интерпола как политически мотивированные.

Адвокат Браудера и Черкасова Александр Антипов, выступая сегодня в Мосгорсуде, говорил, что просьбы об аресте безосновательны. Он ходатайствовал об истребовании документов, подтвердающих доводы следствия о том, что Браудер и Черкасов «препятствуют производству по делу». Суд в этом отказал.

Прокурор Алексей Куликов и следователь Артем Ранченков в свою очередь настаивали на аресте в связи с тем, что обвиняемые якобы препятствуют следствию, давят на свидетелей, вывезли большинство сотрудников в Лондон («не в чемоданах, конечно, вывозили, но вывозили»), и пытаются избежать «справедливого наказания судом».

Подробности — И Черкасов, и Браудер изначально избрали своим средством нападение, — заявил следователь на заседании. — На наши письма не отвечают... Идет давление, в том числе на правоохранительную систему. Давили раньше на следователя Карпова публичными расследованиями... Это препятствует работе, конечно. С разницей в час судьи Мосгорсуда заочно арестовали сначала Черкасова, затем Браудера. Клетки были, разумеется, пусты. — Побыстрей бы отстрелялись и разошлись, — волновался в перерыве молодой прокурор, опаздывающий на самолет в командировку. Следователь же громко разговаривал между арестами по телефону и рассказывал собеседнику о том, что его с утра одолевали звонки коллег и знакомых относительно случившегося с адвокатом матери Сергея Магнитского. «И меня все спрашивали, где я был ночью», — смеялся в трубку Ранченков. Адвокат Антипов рассказывал судьям, что в поддержку требований о заочном аресте Браудера и Черкасова МВД ранее арестовало арбитражного управляющего Александра Долженко, потребовав у него дать изобличающие показания на них по делу о принадлежавшей ранее фонду Hermitage компании «Дальняя степь», по которому ранее посмертно был осужден Сергей Магнитский. Допрос Долженко проводился в ФСБ.

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Как рассказал ранее сам Долженко журналистам, в начале допроса ему было сказано, что «по этому делу восемь человек умерли, последним из которых был Магнитский, и если я буду упорствовать, то продолжу этот список».

Как отметил в суде адвокат Браудера и Черкасова, первоначально Долженко дал требуемые следствию показания, но впоследствии отказался от них, заявив, что его «вынудили подписать протокол допроса путем шантажа».

— Это лишь его мнение. Цель та же — уйти от уголовной ответственности, — прокомментировал этот момент следователь.

— Говорить о политической мотивации здесь бессмысленно, — добавлял прокурор. — Показания господином Долженко давались добровольно.

Между тем на допросе летом 2016 года Долженко, согласно данным «Коммерсанта», заявил, что фамилию Браудера впервые услышал от следователя.

В ноябре прошлого года в суде Элисты начался процесс над Долженко. В ходе заседания ему стало плохо и он был госпитализирован в отделение реанимации кардиологического отделения клинической больницы. Однако процесс продолжился без него. В связи с многочисленными нарушениями адвокат Долженко неоднократно заявлял отвод судье, после чего судья потребовал удаления адвоката из зала и назначил обвиняемому государственного защитника. 23 марта в суде Элисты должно пройти прения сторон, затем суд уйдет на приговор.