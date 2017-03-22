Следственный комитет подал ходатайство об аресте директора ФГУП «Атэкс» Андрея Каминова и его соучастников по делу о хищении из бюджета 225 млн руб. Об этом сообщила и.о. руководителя управления по взаимодействию со СМИ Следственного комитета России Светлана Петренко.

Главное управление по расследованию особо важных дел СК возбудило уголовное дело в отношении Каминова и его соучастников. Дело возбуждено по двум статьям УК — ч. 4 ст. 159 («Мошенничество») и ст. 210 УК («Организация преступного сообщества»), передает ТАСС.

Помимо Каминова, сотрудники ФСБ совместно с коллегами из ФСО задержали бывшего первого замдиректора предприятия Станислава Кюнера, а также Дмитрий Торчинский, Сергей Литвинов, Сергей Перевалов и Александр Родионов. Должности последних Петренко не сообщила.

Указанных лиц подозревают в особо крупном хищении бюджетных средств, которые были выделены «на строительство различных государственных объектов федерального значения». Предварительный ущерб от их действий в СК оценили в 225 млн руб.

22 марта следствие обратится в суд с ходатайством об избрании задержанным меры пресечения.

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