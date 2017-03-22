Экпертов Организации Объединенных наций, участвовавших в так называемом экспертном механизме ООН по правам коренных малочисленных северных народов в Ханты-Мансийском округе, не допустили до встречи с самими представителями народов.

Как рассказали представители ханты и манси, для этого были предприняты особые «меры предосторожности», хотя именно для обсуждения их проблем эксперты и прилетели из Канады, Африки, Бразилии, Филиппин, Юго-Восточной Азии.

По данным Ura.ru, силовики в Югре начали подготовку к форуму задолго до его начала: «провели массовые обыски в стойбищах», расположенных на запланированном маршруте посланников ООН, «зашли в родовые угодья, не показав документы и не представившись».

Накануне заседания сотрудники силовых структур провели с аборигенами профилактические беседы, предупредив о том, что не следует откровенничать с экспертами о своих проблемах.

Впрочем, ханты и манси и не могли сказать что-то «лишнее» приезжим наблюдателям, так как организаторы мероприятия никого к ним не подпустили.

«Я сама только издалека видела, — рассказала агентству одна из самых авторитетных общественниц среди югорских КМНС (коренные малочисленные народы народов Севера — ред.) Аграфена Сопочина. — А на круглом столе в Ханты-Мансийске были обрусевшие аборигены, которые в креслах сидят, а не в стойбищах живут. Так что экспертов просто поводили за ручки, и будет у них мнение, что у нас все права соблюдаются».

Реальная же картина жизни в округе коренных народов, говорит она, совсем не похожа на ту, которую окружные власти представили зарубежным гостям (они посетили только туристические места, побывали на праздновании Дня оленевода в деревне Русскинская Сургутского района, в этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа»).

На самом деле конфликты между КМНС и нефтяниками происходят в ХМАО-Югре постоянно, и всегда в таких случаях власть на стороне добывающих компаний, о чем неоднократно рассказывала «Новая газета».

Также Сопочина рассказала журналистам, что в профильной окружной программе» о развитии традиционного хозяйства КМНС ни слова не сказано, как и о сохранении территорий природопользования, а речь в ней идет только об «утопическом этнотуризме».

Прибытием в Ханты-Мансийский округ экспертов Организации Объединенных Наций воспользовались в российском отделении Гринпис. Они запустили акцию «Отправь письмо в ООН». В этом письме говорится о преступлениях нефтяных компаний перед коренными северными народами.