Экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт подтвердил, что работал на российского миллиардера Олега Дерипаску, передает Associated Press, а также The Independent.

AP сообщает, что Манафорт подписал контракт с Дерипаской в 2006 году, который действовал минимум до 2009 года. Согласно документу, Манафорт ежегодно получал от бизнесмена 10 млн долларов, уточняет агентство. По данному контракту он якобы должен был продвигать интересы президента России Владимира Путина.

The Independent Манафорт подтвердил, что работал на Дерипаску, однако подчеркнул, что эта работа была законной. Он заявил, что представлял личные и бизнес-интересы бизнесмена в тех странах, куда тот инвестировал, и что эта работа не включала работу в политических интересах России.

Также AP передает, что за год до подписания контракта с Дерипаской, в 2005 году, Манафорт разработал стратегический план, который, по его словам, «принесет значительную выгоду» правительству Путина. В то время взаимоотношения США (при президенте Джордже Буше) и России ухудшились, отмечает AP.

По данным The Independent, Манафорта предложил стратегию, которая бы подорвала авторитет антироссийской оппозиции на территории бывшего советских республик. Кроме этого, он предложил стратегию по влиянию на политиков, бизнесменов и СМИ в США и Европе на фоне ухудшения отношений между Россией и США.

Известно, что после «оранжевой революции» на Украине в 2006 году Манафорт работал на одного из самых богатых людей страны Рината Ахметова, чтобы улучшить имидж его компаний. Ахметов был спонсором партии Януковича, «Партии регионов». Он же и познакомил Манафорта с Януковичем, посоветовав прибегнуть к его услугам. Воспользовавшись услугами Манафорта, Янукович начал процесс возвращения. В 2006 и 2007 годах «Партия регионов» получила самое большое количество мест на парламентских выборах, Янукович вернулся на пост премьер-министра.

Ранее издание Le Canard enchaîné сообщило, что кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон получил 50 тыс. долларов за организацию встреч с Владимиром Путиным и председателем совета директоров французской компании Total Патриком Пуянне.

В Кремле эту информацию назвали фейком. «Мы видели эти сообщения СМИ. Скажу честно, они напоминают очередную фальшивку, то, что мы называем на английском языке fake news. Что касается встреч президента, то они организуются протоколом президента, и здесь тоже исключена роль каких-либо посредников», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Юлия Репринцева