Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о задержании девяти членов «агентурной сети российских спецслужб».

«По нашей информации, непосредственно к созданию этой сети было причастно Главное управление разведки Вооруженных сил РФ. Эта резидентурная сеть, которая была создана из действующих и бывших военнослужащих, получила первоочередную задачу — агентурное проникновение на объекты критической инфраструктуры южных областей нашего государства, сбор информации об этих объектах, проникновение на военные объекты наших ВСУ и сбор соответствующей информации, а также посягательство на информацию с ограниченным доступом, что касается дислокации украинских частей», — заявил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук.

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