Студенты Сибирского федерального университета рассказали об увольнении преподавателя философии и культурологии Михаила Константинова, показавшего им фильм «Он вам не Димон» оппозиционера Алексея Навального, передает издание «Проспекта мира».

В редакцию студенты прислали сриншот сообщения преподавателя, которое он отправил одной из учащихся.

«Среди студентов курса оказался доносчик. Очевидно вместе с родителями он (она) написали донос по поводу того, что я показывал фильм про Медведева. Дело дошло до ректора СФУ (Евгения) Ваганова, и меня заставили уволиться. Видите ли вы, студенты, не должны знать о том, как разворовывают страну, и преподаватели, которые об этом говорят, не должны вести занятия у вас», — пишет Константинов.

На кафедре гуманитарных наук торгово-экономического института СФУ изданию подтвердили увольнение преподавателя, однако не связали это с показом фильма. В пресс-службе университета заявили, что Михаил Константинов уволился по собственному желанию.

«Что касается озвученной им версии, что увольнение произошло по причине того, что студенты попросили его продемонстрировать фильм-расследование Навального, то она выглядит, как минимум, странной. Хотя бы в силу того, что найти данный фильм в интернете не составляет для студентов труда — он находится в открытом доступе. Даже если допустить, что администрация (СФУ) захотела бы "утаить" его от студентов, то сделать это невозможно, а, значит, и увольнение в этом случае бессмысленно», — добавили в пресс-службе.

Напомним, в начале марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором утверждалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев участвует в коррупционных схемах, а также пользуется частными домами и яхтами, которые, предположительно, оформлены на структуры и лица, близкие к главе правительства.

Александра Копачева