В диссертации Андрея Кикотя, которого 22 марта Совет федерации утвердил на должность заместителя генпрокурора России Юрия Чайки, еще в 2015 году был обнаружен плагиат. Об этом «Новой газете» сообщил сооснователь проекта «Диссернет» Андрей Заякин.

«Еще 15 октября 2015 «Диссернет” опубликовал данные о том, что диссертация Андрея Кикотя практически полностью списана с диссертации члена ЦИК Шапиева», — сказал Заякин.

Как следует из карточки на сайте проекта, Кикоть защитил диссертацию в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов в 2006 году. Тема звучала как «Эволюция идейно-теоретических представлений о противодействии преступности (теоретико-правовое и сравнительно-правовое исследование)». Научным руководителем был Юрий Аврутин.

Там же указано, что «основная часть диссертации Кикотя А.В. почти дословно совпадает с текстом докторской диссертации Шапиева С.М. (…) однако ссылки на автора и данную работу отсутствуют».

«В свою очередь, диссертация Шапиева С.М. не свободна от заимствований, выполненных с нарушением порядка использования заимствованного материала, и включает в себя значительный объем текста, совпадающий с текстами докторских диссертаций Аврутина Ю.Е. — научного руководителя Кикотя А.В.». — также говорится в карточке дела на сайте «Диссернета».

22 марта Совет федерации назначил Андрея Кикотя на должность заместителя генпрокурора России. Он будет курировать сложный Южный федеральный округ.

Ранее, с 2011 по 2017 годы, Кикоть занимал должность прокурора Новгородской области. До этого он работал в Санкт-Петербурге, своем родном городе. Как сообщает «Фонтанка», Кикоть начал свою карьеру с должности следователя прокуратуры в Кировском районе Петербурга. В итоге дослужился до заместителя прокурора Санкт-Петербурга. На эту должность его назначили в 2007 году.

Андрей Кикоть — сын генерал-лейтенанта полиции Владимира Кикотя, именем которого назван Московский университет МВД.