Вахитовский районный суд Казани начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении лидера «Татарского Патриотического Фронта «Алтын Урда» Даниса Сафаргали, сообщает адвокат Ирина Гонцова.

Сафаргали обвиняют в возбуждении ненависти по признаку национальности (часть 1 статьи 282 УК России). Сам Данис Сафаргали вину не признал.

Ранее заседания по этому делу несколько раз откладывались, потому что Сафаргали страдает клаустрофобией, и это затрудняет его доставку в суд. Так, 1 марта активист потерял сознание по пути из следственного изолятора в Вахитовский районный суд Казани. Защита считает, что Сафаргали необходимо перевести под домашний арест.

Отец шестерых детей, капитан теплохода Данис Сафаргали находится в следственном изоляторе, куда его поместили по делу о причинении легкого вреда здоровью после того, как он заступился за беременную супругу, которую во время конфликта ударили ногой в живот. Уже в СИЗО Сафаргали дополнительно обвинили в экстремизме.

Поводом для уголовного преследования стали 15 постов на личной странице Сафаргали в социальной сети «ВКонтакте», которые он разместил с марта 2014 по март 2016 года. По версии следствия, активист якобы излагал свое мнение о вызывавших его сомнение публикациях СМИ, высказывался о русских, Русской православной церкви (РПЦ) и президенте России, в том числе в контексте ситуации с Крымом.