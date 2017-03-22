Бывший глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер принял присягу как новый президент Германии, сообщает ТАСС.

Церемония проходила в Берлине в ходе совместного заседания Бундестага (парламента) и Бундесрата (палата представителей федеральных земель).

Штайнмайер сменил на этом посту Йоахима Гаука. Экс-министра называли фаворитом этих выборов. Его кандидатуру поддерживали как Социал-демократическая партия Германии, так и консервативный блок Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз.

12 февраля кандидатуру экс-министра поддержало абсолютное большинство делегатов Федерального собрания — специального органа ФРГ, который собирается с целью избрать президента. Штайнмайер получил 931 голос из 1260.

Ранее на сайте «Новой газеты» было опубликовано эссе Штайнмайера об исторической памяти и современных конфликтах в Восточной Европе. «Мы, сегодняшняя Германия, не можем изменить то, что произошло. Но мы должны извлечь уроки из истории. Мы должны взять на себя ответственность, которую возлагает на нас наша история», — написал он.