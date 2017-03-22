Следственный комитет России в ближайшее время передаст в суд дело 65-летнего имама московской мечети по улице Хачатуряна Махмуда Велитова. Он обвиняется в публичном оправдании терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ). Максимальная санкция по данной статье составляет пять лет лишения свободы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, 27 сентября 2013 года Велитов во время молитвы в мечети публично произнес речь, оправдывающую деятельность одного из участников террористической организации «Хизбут-Тахрир аль-Ислами». Решением Верховного суда России данная организация признана террористической и запрещена на территории страны.

«Согласно заключениям психолого-лингвистических судебных экспертиз, в указанной речи содержится совокупность психологических и лингвистических признаков оправдания террористической деятельности», — сообщается на сайте СК.

Ранее Бутырский суд Москвы неоднократно продлевал Велитову срок домашнего ареста, передает ТАСС. Ему запретили покидать место домашнего ареста, общаться с лицами, проходящими по делу, пользоваться телефоном и интернетом.

Позже суд удовлетворил ходатайство имама и разрешил ему совершать двухчасовые прогулки два раза в неделю. 21 февраля следствие смягчило меру пресечения имаму с домашнего ареста на подписку о невыезде. Уже на следующий день с него были сняты все ограничения.