Президент России Владимир Путин пообещал внести в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для продления на новый срок ее полномочий в качестве главы Центробанка, передает РБК.

Согласно законодательству, глава Центробанка назначается на должность на 4 года. Кандидатуру на пост председателя ЦБ предлагает президент.

Набиуллина возглавляет ЦБ с 2013 года. С 2008 года по 2012 год она была министром экономического развития России. После этого занимала пост помощника президента.

Александра Копачева