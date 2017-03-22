Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова поддержала предложение детского омбудсмена Пензенской области, выступившего с идеей разрешать детям заводить аккаунты в соцсетях только после 14 лет.

«Родителям, как говорится, никто не запрещает запрещать. И здесь, если этот запрос, на самом деле, от родительского сообщества будет актуален, давайте рассматривать все варианты», — сказала Кузнецова (цитата по РИА Новости).

Напомним, ранее она заявила, что количество суицидов в 2016 году выросло почти на 60% из-за «групп смерти».

О «группах смерти» в соцсетях в России заговорили после публикации «Новой газеты».

После этого в Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за побуждение несовершеннолетних к самоубийству. Законопроект уже поддержало правительство, а также Следственный комитет, МВД, министерство образования и Роскомнадзор.