Новая газета

Прокуратура предупредила Навального о недопустимости несогласованного митинга

Политика

В офис Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального пришли сотрудники полиции, зачитавшие предупреждение от прокуратуры о необходимости не нарушать закон в связи с несогласованным митингом. Об этом «Новой газете» сообщил юрист фонда Иван Жданов.

Однако Жданов подчеркул, что это предупреждение является устаревшим, поскольку взаимодействие организаторов заявленного мероприятия и мэрии продолжается. 

«То, что они зачитали, — [выписано] вчерашним днем. Сегодня мэрия уже предлагает нам какие-то варианты, то есть процесс переговоров продолжается, и странно предупреждать о недопустимости несогласованных публичных мероприятий», — сказал Жданов.

Дополняется

Читайте также

Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera