В офис Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального пришли сотрудники полиции, зачитавшие предупреждение от прокуратуры о необходимости не нарушать закон в связи с несогласованным митингом. Об этом «Новой газете» сообщил юрист фонда Иван Жданов.

Однако Жданов подчеркул, что это предупреждение является устаревшим, поскольку взаимодействие организаторов заявленного мероприятия и мэрии продолжается.

«То, что они зачитали, — [выписано] вчерашним днем. Сегодня мэрия уже предлагает нам какие-то варианты, то есть процесс переговоров продолжается, и странно предупреждать о недопустимости несогласованных публичных мероприятий», — сказал Жданов.

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