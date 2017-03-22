Бывший советник избирательной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт работал на российского бизнесмена Олега Дерипаску «в рамках контрактов, которые касались исключительно бизнес интересов». Об этом заявил официальный представитель Дерипаски, сообщают СМИ.

«Господин Манафорт в свое время действительно оказывал Олегу Дерипаске консультационные услуги инвестиционного характера в рамках контрактов, которые касались исключительно бизнес-интересов Олега Дерипаски. В настоящее время данные контракты с господином Манафортом являются предметом судебного разбирательства», — приводит его слова «Газета.Ru»

Ранее агентство Associated Press сообщило, что в 2006 году Манафорт заключил с Дерипаской контракт на несколько лет, по которому якобы должен был продвигать интересы президента России Владимира Путина.. За это он ежегодно получал от бизнесмена 10 млн долларов.

Изданию The Independent Манафорт подтвердил, что работал на Дерипаску, однако подчеркнул, что эта работа была законной. Он заявил, что представлял личные и бизнес-интересы бизнесмена в тех странах, куда тот инвестировал, и что эта работа не включала работу в политических интересах России.

Юлия Репринцева