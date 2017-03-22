Адвокат Никиты Белых Андрей Грохотов рассказал, что новое уголовное дело связано с возможным получением взятки в размере 200 тысяч евр от бизнесмена Эдуарда Ларицкого, передает Интерфакс.

«Якобы через кучу людей бизнесмен Эдуард Ларицкий передал Белых взятку», — сказал Грохотов. По словам защитника, посредником в получении взятки стал Сергей Щерчков. Сам Ларицкий находится в СИЗО.

Ранее в среду Басманный суд Москвы продлил арест Белых до 24 июня.

Официально Белых предъявили обвинение 17 марта, он был допрошен в качестве обвиняемого.

В начале этого года Никита Белых жаловался на ухудшение здоровья в СИЗО «Лефортово», после чего его на некоторое время перевели в больницу при «Матросской тишине». По словам адвоката, там Белых только провели обследование и поставили диагнозы.

Никиту Белых задержали в июне 2016 года по подозрению в получении взятке в московском ресторане. 25 июня губернатора поместили под арест.

По версии следствия, Белых получил взятки на общую сумму 400 тысяч евро за действия в пользу взяткодателя и контролируемых им предприятий «Нововятский лыжный комбинат» и «Лесохозяйственная управляющая компания». Никита Белых свою вину отрицает.

Александра Копачева