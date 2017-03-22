Новым главным редактором «Ведомостей» стал руководитель интернет-вещания Первого канала Илья Булавинов, сообщает издание.

Такое решение в среду принял совет директоров издания. По словам владельца издательского дома «Индепендент Медиа» Демьяна Кудрявцева, за Булавинова проголосовали четыре члена совета директоров, за другого кандидата — шеф-редактора Vedomosti.ru Екатерину Дербилову — отдано три голоса.

Прежний главный редактор Татьяна Лысова остается в совете директоров «Ведомостей» минимум до конца текущего года.

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Напомним, Татьяна Лысова в октябре прошлого года объявила, что покинет свой пост в марте 2017 года. «У меня дети школьники, и большую часть их жизни они видели маму только по утрам и по выходным. Это плохо и для них, и для меня. Давно пора уделять им больше внимания, пока оно им еще нужно», — сказала она.

Сообщалось, что Лысова хотела уволиться еще несколько лет назад, однако «решила повременить из-за смены акционеров», отмечал член совета директоров Андрей Шаронов.

С 2014 года Илья Булавинов работает на Первом канале, ранее занимал пост главного редактора сайта РИА Новости, а до этого — главного редактора сайта Kommersant.ru.

Газету «Ведомости» основал голландский издатель Дерк Сауэр, который пришел на российский медиарынок в начале 90-х, заложив свой дом в Нидерландах, чтобы открыть в Москве медиахолдинг Independent Media (он издавал «Ведомости», газету «Капитал» и журнал SmartMoney).

«Ведомости» принадлежали трем западным собственникам: Sanoma Indemendent Media (бывший Independent Media), британской газете Financial Times и американской The Wall Street Journal (холдинг News Corp.) — каждый акционер держал по 33%.

В ноябре 2015 года, после принятия закона об иностранных владельцах СМИ, совладельцы «Ведомостей» продали свои доли бывшему генеральному директору «Коммерсанта» Демьяну Кудрявцеву.

Александра Копачева