На северо-востоке Москвы в одном из жилых домов произошел пожар, предположительно из-за взрыва бытового газа. В результате возгорания пострадали не менее 19 человек, сообщили «Новой газете» в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

«На данный момент известно о 19 пострадавших, из них семеро были госпитализированы, восемь человек получили помощь амбулаторно. На месте пожара развернут пункт временного размещения», — добавили в департаменте.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об одном погибшем.

«Разбираемся с происшествием на Изумрудной. К сожалению, один человек погиб, еще нескольким жителям оказывается срочная медицинская помощь», — написал он в твиттере.

В МЧС «Новой» сообщили, что спасатели эвакуировали из жилого дома 47 человек, среди них был один малолетний и один грудной ребенок. Пострадавших транспортировали вертолетом МАЦ в Научно-исследовательский институт Склифосовского, добавили спасатели.

Они также сообщили, вчто озгорание произошло в одной из квартир в 9-ти этажном жилом доме по улице Изумрудная,. Информация о пожаре поступила в 16:01 по мск, в 17.20. пожар был ликвидирован.