В результате теракта на Вестминстерском мосту в Лондоне погиб один человек. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на госпиталь святого Томаса.

По данным издания, погибла женщина, еще несколько человек госпитализированы, некоторые — с тяжелыми травмами.

Точное число погибших и пострадавших в результате нападения неизвестно.

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В среду неизвестный сбил пешеходов на Вестминстерском мосту в центре Лондона, после чего врезался в ограду парламента Великобритании. Затем вооруженный ножом мужчина он напал на полицейских, ранив одного из них, после чего был застрелен.

Британские власти квалифицируют случившееся как теракт.

В данный момент здание британского парламента оцеплено, парламентарии остаются внутри в целях безопасности. Полиция просит граждан воздержаться от поездок в центр города.

Юлия Минеева