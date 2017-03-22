В результате теракта в центре Лондона погиб один человек
В результате теракта на Вестминстерском мосту в Лондоне погиб один человек. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на госпиталь святого Томаса.
По данным издания, погибла женщина, еще несколько человек госпитализированы, некоторые — с тяжелыми травмами.
Точное число погибших и пострадавших в результате нападения неизвестно.
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Теракт у здания британского парламента. Главное
В среду неизвестный сбил пешеходов на Вестминстерском мосту в центре Лондона, после чего врезался в ограду парламента Великобритании. Затем вооруженный ножом мужчина он напал на полицейских, ранив одного из них, после чего был застрелен.
Британские власти квалифицируют случившееся как теракт.
В данный момент здание британского парламента оцеплено, парламентарии остаются внутри в целях безопасности. Полиция просит граждан воздержаться от поездок в центр города.
Юлия Минеева