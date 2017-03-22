В Минкомсвязи предложили внести поправки в закон о запрете пропаганды фашизма, разрешив использовать свастику в произведениях искусства, литературы и науки. Проект документа опубликован на портале нормативных правовых актов.

Сейчас правонарушением является любое публичное демонстрирование нацистской символики или атрибутики.

«Это не позволяет эффективно применять данную законодательную норму, поскольку по формальному признаку под нее подпадает, например, любая кино- и телепродукция о Великой Отечественной войне», — отмечают в ведомстве.

Согласно федеральному закону «О противодействии экстремистской деятельности», экстремизмом является пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения.

При этом в Роскомнадзоре отмечали, что экстремизмом не считается само по себе публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики без целей пропаганды.

В марте Прикубанский районный суд Краснодара арестовал активиста Алексея Мандригеля на 10 суток за демонстрацию нацистской символики «ВКонтакте». На старой странице Мандригеля, которую он уже не использует, в 2012 году была опубликована фотография со свастикой и фотография кота с усами Гитлера.

Юлия Минеева