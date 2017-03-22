Министерство иностранных дел России выразило соболезнование родным и близким погибших после теракта в центре Лондона.

«Выражаем соболезнования и сочувствие тем, кто пострадал, родственникам тех, кто погиб в ходе этой агрессивной вылазки», — сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Захарова отметила, что «сегодня ни одна точка на нашей планете не защищена от международного терроризма», а потому для противодействия террористам необходимы коллективных меры.

«Не делим и никогда не будем делить терроризм по каким-либо признакам. Квалифицируем это как однозначное зло, которому необходимо противостоять коллективно», — подчеркнули в МИДе.

В посольстве России в Великобритании открыта горячая линия для российских граждан в связи с инцидентом у Вестминстерского дворца. Информации о пострадавших гражданах России пока не поступало.

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В среду неизвестный сбил пешеходов на Вестминстерском мосту в центре Лондона, после чего врезался в ограду парламента Великобритании. Затем вооруженный ножом мужчина он напал на полицейских, ранив одного из них, после чего нападавший был застрелен.

Британские власти квалифицируют случившееся как теракт.

В результате трагедии погиб один человек. Некоторые СМИ сообщают о гибели двоих, однако эта информация пока не подтверждается официальными органами. Еще около 10 человек пострадали.

Юлия Минеева