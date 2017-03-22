Новая газета

В результате теракта в Лондоне погиб полицейский

Общество

Сотрудник полиции, на которого напал террорист с ножом у здания британского парламента, скончался, передает Би-би-си.

На данный момент подтверждается смерть двух людей при теракте в центре Лондона. Ранее сообщалось о погибшей женщине.

Теракт в британской столице произошел 22 марта. Неизвестный сбил пешеходов на Вестминстерском мосту в центре Лондона, после чего врезался в ограду парламента Великобритании. Затем вооруженный ножом мужчина он напал на полицейских, ранив одного из них, после чего в нападавшего выстрелили несколько раз.

В результате теракта еще около 10 человек пострадали. По данным Reuters, трое из них — ученики старшей школы из Франции.

Британские власти квалифицируют случившееся как теракт. 

Теги:
теракт , лондон

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