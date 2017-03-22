Певица Юлия Самойлова, которой запретили въезд на Украину, сможет представить Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в следующем году. Об этом говорится в сообщении Первого канала.

«В случае если Украина не допускает Юлию Самойлову до участия в "Евровидении", в следующем году вне зависимости от места проведения конкурса Россию будет представлять Юлия Самойлова», - приводит заявление Первого канала ТАСС.

Ранее в среду Служба безопасности Украины запретила певице Юлии Самойловой приезжать в страну в течение трех лет. В СБУ отметили, что гешение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины.

В Европейском вещательном союзе (EBU) заявили, что разочарованы решением украинских властей.

Поводом для запрета въезда на территорию Юлии Самойловой, которая должна была представлять на конкурсе Россию, стал ее визит в Крым. Как отмечал руководитель проекта «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко, «27 июня 2015 года Самойлова выступала в оккупированной Керчи вместе с Газмановым и Лолитой», а потому ее могут не пустить в Киев, так как это противоречит украинскому законодательству.