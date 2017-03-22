Власти Москвы к осени обнародуют список пятиэтажек, жителей которых первыми переселят в рамках программы реновации устаревшего жилья. Об этом заявил вице-мэр Марат Хуснуллин, передает «Коммерсант».

«На первом этапе программы реновации жилого фонда Москвы финансирование преимущественно будет идти из городского бюджета. Потому что сначала нужно отработать все вопросы и сложные моменты, весь механизм, исключить возможные ошибки»,— рассказал Хуснуллин.

По его словам, потенциал программы реновации — почти 8 тысяч домов, а столичные власти уже решили выделить на реализацию программы 300 млрд рублей.

«Это все пересчитано и проверено, и сейчас обследуем состояние каждого дома. Сколько всего потребуется построить, будет зависеть индивидуально от каждого квартала»,—добавил Хуснуллин.

Ранее стало известно, что москвичи, дома которых попадут в программу реновации пятиэтажек, не будут платить взносы за капремонт. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что жителей будут переселять из сносимых пятиэтажек на тех же условиях, что и ранее.

Напомним, масштабная программа по сносу хрущевок была анонсирована 21 февраля мэром Москвы Сергеем Собяниным на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По словам градоначальника. она затронет 1,6 млн человек и 25 млн кв. м пятиэтажек — десятую часть всего жилого фонда Москвы.