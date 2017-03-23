В результате теракта в Лондоне погибли пятеро человек, еще 40 получили ранения, передает The Guardian со ссылкой на полицию.

По словам главы контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Марка Роули, один из погибших — 48-летний полицейский, сотрудник службы охраны парламента Кит Палмер.

Полиция предполагает, что действия нападавшего были «связаны с исламистами». Нападавший, рассказал Роули, «был вдохновлен» террористической организацией «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в России — ред.).

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Мужчина, скорее всего, действовал в одиночку, отметили в полиции. Правоохранительные органы уже знают его имя.

По информации The Independent, нападавший был гражданином Великобритании Абу Иззадином. Он также известен под именем Тревор Брукс. Издание уточняет, что он находился в тюрьме за пособничество террористам.

Напомним, теракт в британской столице произошел 22 марта. Неизвестный сбил пешеходов на Вестминстерском мосту в центре Лондона, после чего врезался в ограду парламента Великобритании. Затем вооруженный ножом мужчина напал на полицейских, ранив одного из них, после чего в нападавшего выстрелили несколько раз. Он убит, подтвердил представитель полиции.

Александра Копачева