В Харьковской области произошел взрыв боеприпасов на военном складе
На складах хранения боеприпасов в украинском городе Балаклея Харьковской области произошли взрывы, передает Интерфакс-Украина.
«Да, взрываются. Идет эвакуация из 5-кмтровой зоны. Уже заканчиваем», — подтвердил информацию глава Балаклейской районной госадминистрации Степан Масельский.
Информации о жертвах и пострадавших нет.
По данным минобороны Украины, в 2:45 на складе произошел пожар. Его причины уточняются.
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что пожар, повлекший детонацию боеприпасов, произошел «в результате диверсии».
Александра Копачева