На складах хранения боеприпасов в украинском городе Балаклея Харьковской области произошли взрывы, передает Интерфакс-Украина.

«Да, взрываются. Идет эвакуация из 5-кмтровой зоны. Уже заканчиваем», — подтвердил информацию глава Балаклейской районной госадминистрации Степан Масельский.

Информации о жертвах и пострадавших нет.

По данным минобороны Украины, в 2:45 на складе произошел пожар. Его причины уточняются.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что пожар, повлекший детонацию боеприпасов, произошел «в результате диверсии».

Александра Копачева