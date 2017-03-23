Новая газета

В Петербурге неизвестные подожгли дверь в штаб Навального

Политика

В Санкт-Петербурге в ночь на 23 марта неизвестные подожгли дверь в штаб Алексея Навального, сообщил глава предвыборного штаба политика Леонид Волков.

«Заявление в полицию написано. Центральная улица большого города — картинка с уличных камер должна быть. При желании поймать поджигателя — поймать его раз плюнуть. Но…», — написал Волков.

По его словам, ущерб «нулевой», пожарные прибыли на место оперативно. Волков отметил, что помещение застраховано.

В минувший понедельник Алексея Навального облили зеленкой на открытии его предвыборного штаба в Барнауле. Ранее в Томске руководителю местного предвыборного штаба оппозиционера Алене Хлестуновой и ее заместителю Ксении Фадеевой залили монтажной пеной двери квартир, облили краской, проткнули колеса и запенили выхлопные трубы машин.

Напомним, первый региональный штаб открылся в Петербурге 4 февраля.

Александра Копачева

Теги:
пожары, петербург, навальный

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