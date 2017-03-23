У ФБР есть информация, подтверждающая контакты между членами предвыборного штаба Дональда Трампа и представителями России, передает CNN со ссылкой на американских чиновников.

По информации телеканала, данные спецслужб США доказывают, что команда Трампа координировала свои действия с российскими властями, чтобы дискредитировать предвыборную кампанию кандидата от демократической партии Хиллари Клинтон.

Данные ФБР — информация о путешествиях и переговорах советников Трампа во время предвыборной кампании. Сейчас спецслужбы проверяют эту информацию.

Ранее председатель комитета по разведке Палаты представителей США Девин Нуньес заявил в интервью Politico, что за командой Трампа следили и после выборов. «Я видел отчеты разведки, в которых ясно демонстрируется, что за избранным президентом и его командой велось, я бы сказал, по меньшей мере наблюдение», — сказал Нуньес, отметив, что информация была собрана легальным путем.

Законы США позволяют следить за гражданином страны, если объектом слежки является иностранец, с которым тот контактирует.

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