Полиция Великобритании задержала несколько человек после теракта в Лондоне
После полицейского рейда в городе Бирмингем были задержаны несколько человек по делу о теракте в Лондоне, передает SkyNews.
В полиции отказались раскрывать детали рейда. Как сообщает ITV, задержаны два или три человека.
По информации Daily Mail, машина, за рулем которой был нападавший, могла быть арендована в Бирмингеме.
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Накануне неизвестный сбил пешеходов на Вестминстерском мосту в центре Лондона, после чего врезался в ограду парламента Великобритании. Затем вооруженный ножом мужчина напал на полицейских, ранив одного из них, после чего в нападавшего выстрелили несколько раз. После этого его убил полицейский.
Власти Великобритании признали произошедшее у британского парламента терактом. Это первая террористическая атака в Лондоне за 12 лет.
Всего погибли пятеро человек, включая нападавшего, еще 40 пострадали.
Александра Копачева