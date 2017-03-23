После полицейского рейда в городе Бирмингем были задержаны несколько человек по делу о теракте в Лондоне, передает SkyNews.

В полиции отказались раскрывать детали рейда. Как сообщает ITV, задержаны два или три человека.

По информации Daily Mail, машина, за рулем которой был нападавший, могла быть арендована в Бирмингеме.

Читайте также Теракт у здания британского парламента. Главное

Накануне неизвестный сбил пешеходов на Вестминстерском мосту в центре Лондона, после чего врезался в ограду парламента Великобритании. Затем вооруженный ножом мужчина напал на полицейских, ранив одного из них, после чего в нападавшего выстрелили несколько раз. После этого его убил полицейский.

Власти Великобритании признали произошедшее у британского парламента терактом. Это первая террористическая атака в Лондоне за 12 лет.

Всего погибли пятеро человек, включая нападавшего, еще 40 пострадали.

Александра Копачева