Сотрудники полиции задержали двух менеджеров по работе с клиентами московского отделения Сбербанка по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По данным издания, менеджеров по работе с клиентами сестер Марьям и Тамиллу Дадашевых задержали в автосалоне во время покупки нового Ferrari.

По версии следствия, за несколько дней до покупки девушки, имевшие доступ к счетам юридических лиц, сняли и «провели операцию по обналичиванию» 40 миллионов рублей, которые ранее были переведены на счета фирм-однодневок.

В автосалоне сестры собирались приобрести автомобиль Ferrari, стоимость которого превышает семь миллионов рублей.

В пресс-службе «Сбербанка» изданию сообщили, что расследование проводится при активном содействии службы безопасности организации.

«Мы предоставляем правоохранительным органам всю запрашиваемую информацию и заинтересованы в объективном, всестороннем расследовании», — отметили в банке.

В отношении менеджеров банка возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».