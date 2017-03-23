Спецслужбы задержали группу россиян по подозрению в контрабанде оружия из США по почте, у них изъяты пулеметы и штурмовые винтовки, сообщает Интерфакс со ссылкой на ФСБ.

Задержанные, по информации ведомства, причастны к организации поставок огнестрельного оружия из США задержали в Москве, Йошкар-Оле, Иркутске и Улан-Удэ. У них изъяли два пулемета, две штурмовые винтовки американского производства AR-15, восемь пистолетов и револьверов иностранного и отечественного производства, а также семь зарубежных и отечественных карабинов и ружей и патронов к ним.

Кроме того, спецслужбы обнаружили и закрыли две подпольные мастерские по модернизации оружия.

Следственное управление ФСБ и МВД России возбудило уголовные дела по статьям 222, 222.1 и 226.1 УК России (незаконный оборот оружия и его контрабанда).

Андрей Дубровский