Минстрой Чечни платил своим иностранным подрядчикам через «ландромат» — сеть отмывочных фирм-однодневок, способствовавших выводу из России 22 млрд долл. Это следует из истории строительства кирпичного завода в Грозном, изученной «Новой газетой» совместно со словенским изданием «Delo».

В конце 2014 после двух лет работ в Грозном был с помпой открыт новый кирпичный завод. Ленточку перерезал курировавший возведение объекта Хасмагомед Хизриев, министр спорта, а до того министр строительства Чеченской Республики. Присутствовал и Рамзан Кадыров, вручивший почетные грамоты стройподрядчикам из словенской компании Omnia Arhing, занимавшихся проектированием и оборудованием фабрики.

«Завод построен на средства, выделенные частными инвесторами», —сообщили по этому случаю в Минпроме республики «Кавказскому узлу». Сумма вложений не называлась, однако ее можно обнаружить в инвестиционном паспорте города Грозный: 2.2 млрд рублей (или порядка 50 млн долл по прежнему курсу).

Как минимум, 5.2 млн долл получила за «безупречную добросовестную работу» и «активное участие в строительстве» Omnia Arhing. По словам главы компании Штефана Шчека, заказчиком работ являлось Министерство строительства Чечни. Это подтвердил и Гела Валиев, владелец словенской компании «Росслав» - субподрядчика работ.

Несмотря на то, что контракт был подписан с Министерством, деньги на счета Omnia Arhing в словенском NLB банке приходили от британских фирм-однодневок Ronida Invest LLP и Drayscott Overseas LLP (4.3 млн в 2012 и 0.9 млн в 2014, всего восемь платежей). Обе эти компании – ключевые участники «ландромата», схемы позволившей вывести из России и «отмыть» более 20 млрд долл.

Сотрудники словенского банка вряд ли знали про «ландромат», однако транзакции все равно показались им подозрительными. Шчеку пришлось принести в свой банк копию контракта и показать специальный пункт, согласно которому у заказчика есть право проводить платежи через третьих лиц. Только после этого банк наконец согласился выдать деньги

Самого Шчека история не удивила. Он много работал с российскими клиентами, в основном в Чечне: «Когда мы занимались бизнесом в России, мы получали платежи от самых различных компаний».

Шчек, по его словам, никогда не вел дела ни с Ronida Invest, ни с Drayscott Overseas и даже не знал об их существовании. «Не вижу в этом проблемы», - говорит он, - «Это был хороший проект, мы построили отличную фабрику, нам заплатили».

Согласно ЕГРЮЛ, владельцем ООО «Грозстройкерам» (ему и принадлежит завод) является Шамхан Аслахаджиев, про которого Шчек сообщил, что это «простой человек, работавший на стройплощадке», у которого «никогда не было таких денег».

Реальный владелец «Грозстройкерама» неизвестен. Однако есть несколько интересных совпадений. Принять участие в конкурсе компанию Omnia Arhing через Гелу Валиева пригласило ООО Сити-Строй, которое также принимало участие в возведении завода. Это крупный господрядчик, он связан с ближайшими соратниками Кадырова, контролирующими стройкомплекс республики. Одновременно с этим гудермесское ООО «Джи Эс Групп», принадлежащее в равных долях Шчеку, Валиеву и некоему Рустаму Атангерееву (по словам Шчека, эта компания контролировалась людьми из Минстроя и была нужна лишь для оформления виз словенской команде) – это одна из очень немногих фирм, чей адрес совпадает с адресом «Фонда Ахмата Кадырова». Официальным представителем фонда работает все тот же Хасмагомед Хизриев, а его председатель – сам Рамзан Кадыров.

На вопрос «Возможно ли, что кирпичный завод в действительности принадлежит Кадырову?», Шчек ответил: «Разумеется. Ему все там принадлежит».

Дмитрий Великовский, Анушка Делич («Delo», Словения)