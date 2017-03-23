Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, приравнивающий встречи депутатов всех уровней к митингам. Проект закона может быть принят в первом чтении уже в начале апреля. Об этом сообщает РБК.

Автором законопроекта является депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Белых. Документ был внесен в нижнюю палату парламента в начале февраля.

Законопроект обязывает депутатов согласовывать встречи с избирателями как массовые мероприятия. Они должны будут подать запрос на согласование мероприятия не позднее чем за семь дней

(для обычных митингов минимальный срок — десять дней).

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Норму предлагается распространить как на депутатов Госдумы, так и на депутатов региональных заксобраний и муниципальных советов. В настоящее время законодательство не регламентирует проведение такого рода мероприятий. На встречи с избирателями в специально отведенных для этого местах закон распространяться не будет.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект необходимо принять «в том числе в целях соблюдения общественного порядка, обеспечения безопасности участников публичных мероприятий и иных граждан».

Ранее законопроект раскритиковали представители думской оппозиции, а также представители Совета Федерации. Об этом сообщал «Коммерсантъ». Издание известило о том, что комитет по регламенту Совета федерации обратился к депутатам с предложением доработать законопроект.

Юлия Репринцева